Gesprek op het bankje met: Helga Talsma, uitvaartverzorger uit Haren

Door: Redactie

Gesprekken op het bankje bij de dorpskerk

Deze maand: Helga Talsma (50) uitvaartverzorger bij Monuta Haren

Goedemiddag Helga, welkom op het mooiste bankje van Haren. Waar zit jij thuis trouwens het liefste? Ook op de bank? Antwoord: “Haha, vind je dat belangrijk? Ik zit altijd op een gemakkelijke stoel, want mijn dochter ligt meestal languit op de bank. Ik zit vaak te lezen. Soms vakbladen, maar ook romans. Scandinavische literaire thrillers vind ik mooi waarin personages goed worden uitgewerkt.”

Vind jij het moeilijk om ‘sorry’ te zeggen als je iets fout hebt gedaan? Antwoord: “Nee, want met sorry kom je vaak weer gemakkelijker in een dialoog. Soms zeg ik ook sorry tegen mezelf trouwens, als ik iets niet goed heb aangepakt bijvoorbeeld.”

In wat voor situaties huil jij of ben je erg ontroerd? Antwoord: “Als het gaat over menselijk leed. Ik las laatst een boek van een collega-uitvaartverzorger over trieste situaties die hij had meegemaakt. Ik heb geregeld gehuild tijdens het lezen. Maar muziek kan mij ook ontroeren. Ik weet niet hoe dat komt, het gebeurt gewoon. Zelfs bij een heavy metal nummer van Disturbed: ‘Save our last goodbye’. Ik hoorde het eens tijdens een uitvaart en nu ontroert het me nog steeds.”

Hoe zagen jouw verjaarspartijtjes als kind eruit? Antwoord: “Ik ben op 31 december jarig, dus kwam er alleen familie. En ik dacht dat het vuurwerk voor mij werd afgestoken, haha.”

Kun je aan iemands bankrekening zien of die succesvol is in het leven? Antwoord: “Absoluut niet. Ik denk dat mensen in een villa ongelukkig kunnen zijn. En arme mensen hoorde ik vaak heel liefdevol praten over hun overleden opa. Succes zit niet in geld verdienen.”

In de supermarkt zie je dat een zwerver iets steelt. Wat doe je? Antwoord: “Ik hou niet zo van klikken. Vind ik moralistisch. Ik denk dat ik de andere kant op zou kijken.”

Welke eigenschap in mensen kun jij het meest waarderen? Antwoord: “Humor en eerlijkheid. Met humor kun je de spanning breken en het contact met mensen wordt er gemakkelijker door. Eerlijkheid omdat ik niet van dubbele agenda’s houd. Relaties bestaan volgens mij op basis van wederkerigheid, maar ook van eerlijkheid. Ik zeg wat ik vind, maar als ik iemand ermee zal kwetsen verpak ik de boodschap wel een beetje….”

Dank je Helga, altijd leuk je weer even te spreken. Tot ziens.

Foto: Yvonne Flikkema-Arents