Gesprekken op het bankje bij de Dorpskerk: Deze maand Aimée Staal (47) makelaar te Haren

Hallo Aimée, jij bent altijd met huizen bezig. Kan een huis een mens gelukkig maken en hoe werkt dat dan? Antwoord: “Echt geluk zit in jezelf. Een huis kan wel bijdragen aan geluk. Maar ik denk dat bijvoorbeeld een goede relatie een veel belangrijker basis is van geluk. Je kunt met een mooi huis een slechte relatie niet herstellen.”

Wat voor een meisje was jij als puber eigenlijk? Was je een leuk meisje? Antwoord: “Ik was erg bescheiden en verlegen. Toen ik mijn diploma op de Harm Jan Zondagschool in De Wijert kreeg uitgereikt vroeg de directeur of ik ook op zijn school had gezeten. Dat zegt wel genoeg, ik viel niet op. Ik was voor mijn ouders een gemakkelijke puber.”

Laten we aannemen dat het leven in balans moet zijn. Wat heeft jou ooit uit balans gebracht? Antwoord: “Door mijn nuchterheid raak ik niet zo snel uit balans. Het overlijden van mijn vader op een veel te jonge leeftijd (68) heeft mij heel erg diep geraakt, maar ik zie zo’n gebeurtenis ook wel weer als iets wat bij het leven hoort.”

Is de mens in de kern vredelievend of zijn er ‘slechte mensen’? Antwoord: “Wat een moeilijke vraag. Ik denk dat de mens niet slecht is, maar door twee oorzaken tot slecht gedrag wordt gedreven: psychische problemen enerzijds en een moeilijke situatie (b.v. armoede) anderzijds.”

In de krant zie je drie artikelen. Over iemand die terminaal ziek is. Over de economie. Over een kind met uitzonderlijk muzikaal talent. Welk artikel lees je het eerst? Antwoord: “Eerst de economie, want dat interesseert me erg. Ook beroepshalve. Dan het artikel over de ziekte, omdat je er misschien iets van kunt leren over je gezondheid. En daarna het verhaal over de muziek.”

In welk huis in Haren zou je zelf willen wonen? Antwoord: “Aan de Rijksstraatweg 83, dat is een prachtig oud huis. Dat spreekt me heel erg aan. Ik hou van oude huizen. Maar of je er echt graag wilt wonen…Het doorslaggevende criterium is: voelt het goed? En dat blijkt soms al bij een eerste bezichtiging. Ik ken trouwens heel veel prachtige huizen in Haren waar ik wel zou willen wonen.”

Aimée, wat jammer dat je alweer naar je volgende afspraak moet. Dank en fijne dag verder!

foto door Yvonne Flikkema-Arents