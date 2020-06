Gesprekken op het bankje: Carlet Winters (36) bewoner van Borgheerd Haren

Door: Redactie

Gesprekken op het bankje

Deze maand: Carlet Winters (36), heeft Syndroom van Down en is bewoner van de Borgheerd in Haren (Kerkstraat).

Hallo Carlet, wat is het al lang geleden dat ik jou zag. Hoe gaat het met je?

Antwoord: “Goed. Ik heb een gezellig leven met goede vrienden en vriendinnen.”

Jij werkt o.a. bij Elmer’s lunchroom in de stad toch?

Antwoord: “Bij Elmer’s doe ik van alles en beschilder ik borden met bloemen of harten. Waarom harten? Omdat ik heel veel hou van mijn vriendinnen en vrienden.”

Ik hoorde dat je op reis gaat naar je zus Maike in Zweden. Vind je het spannend om op reis te gaan?

Antwoord: “Ja, want ik ga zelfstandig reizen met het vliegtuig. Dat vind ik heel mooi, want ik kan onderweg Engels en Duits spreken met mensen. Die talen heb ik geleerd op Terra College.”

Bespeel je een muziekinstrument? Wat voel je dan van binnen?

Antwoord: “Ik speel keyboard. Ik kan geen noten lezen, maar mijn toetsen hebben kleuren, dan gaat het ook. Muziek maakt me blij. In Borgheerd spelen we allemaal muziek.”

Heb jij een beetje verstand van navigatie op de Waddenzee? Hoe kun je daar de weg vinden?

Antwoord: “Ik heb dat geleerd op de zeilboot van mijn ouders. Als we bijvoorbeeld naar Schiermonnikoog varen bekijk ik op de kaart de route tussen de zandplaten door. Ik mag ook sturen, maar mijn ouders zijn daar altijd bij.”

Ken jij alleen maar lieve mensen? Of ook mensen die je niet aardig vindt?

Antwoord: “Ja, ik ken alleen lieve mensen. Ik doe zelf ook lief tegen mensen, dan zijn ze ook aardig voor mij.”

Stap even met me in de tijdmachine. We doen net of het nu dertig jaar later is. Hoe ziet jouw leven er dan uit denk je?

Antwoord: “Dan ben ik met pensioen. Waar ik woon weet ik nog niet. Borgheerd of bij mijn ouders. Maar ik denk helemaal niet veel aan later. Ik denk aan vandaag.”

Welk liedje maakt jou blij…of juist heel verdrietig?

Antwoord: “De liedjes van Soldaat van Oranje. Dat gaat over de oorlog. Blije dingen en verdrietige dingen. Het mooiste liedje heet ‘Morgen is vandaag’. Je moet niet teveel aan morgen denken, maar aan vandaag. Dat past bij mij.”

Fijn je even gesproken te hebben, Carlet. Wie weet zien we elkaar wel weer in Haren.