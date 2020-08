Gezocht: uitvinders met handige handen voor hoogbejaarde violiste die verlangt naar haar instrument

Nieuws:

Door: Redactie

De redactie komt overal en ontmoet dagelijks mensen. Vandaag waren we bijvoorbeeld bij een oud-violiste van het Noord Nederlands Orkest (NNO). Ze heeft vroeger ook veel mensen in Haren lesgegeven. Ze is inmiddels 87 jaar en lichamelijk zeer afhankelijk van zorg. Muziek zit nog in haar hart en ze zou niets liever dan haar viool iedere dag even uit de koffer halen om te doen wat ze haar leven lang al deed: viool spelen. Maar dat lijkt een utopie, of niet?

Mevrouw kan niet meer staan of lopen. Ze is niet in staat om haar vioolkoffer te openen om haar dierbare instrument eruit te halen. Ze ziet de koffer liggen, maar kan er niets meer mee en dat is moeilijk te accepteren. Uw verslaggever kreeg een idee…

OPROEP

Zou het niet mogelijk zijn om een standaard op wieltjes te construeren (van hout of metaal), waar haar instrument met strijkstok in geplaatst kan worden (of de koffer). Zodanig, dat zij met haar beperkte armkracht het instrument vanuit haar stoel kan pakken en terugzetten? Dit zou voor deze musicus het grote verschil betekenen tussen het verlangen naar haar viool en het werkelijk (weer) bespelen ervan.

Kent u iemand, die dit zou kunnen maken? Kunt u het zelf en bent u bereid dit te doen? Laat het weten aan de redactie. Mail aan redactie@harendekrant.nl.