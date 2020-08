Nieuws:

Door: Redactie

Zaterdag 22 augustus van 13.00-16.00 uur kunnen liefhebbers gratis perenbomen ophalen aan de Tarralaan 6, Groningen (Tuin en Stad).

De gemeente Groningen heeft duizenden bomen over en deze zouden waarschijnlijk worden vernietigd. Het ophalen kan alleen zaterdag a.s., want zondag gaan de koelingen uit en gaan de bomen richting verbranding, aldus een woordvoerder van de organisatie Meer Bomen Nu.