Groningen Airport Eelde vraag nieuw luchthavenbesluit aan

Door: Redactie

Groningen Airport Eelde (GAE) heeft, ondanks vrij indringende protesten uit de directe omgeving, een aanvraag ingediend voor een hernieuwd luchthavenbesluit.

In het luchthavenbesluit wordt vastgelegd welk luchtverkeer gebruik maakt van de luchthaven en aan welke regels en grenswaarden de luchthaven zich bij de exploitatie moet houden. Daarnaast reguleert het luchthavenbesluit het vliegverkeer en de ruimtelijke indeling van de omgeving van de luchthaven. In de omgeving van de luchthaven maakten verschillende actiegroepen bezwaar tegen de plannen voor het uitbreiden van ‘nachtvluchten’ (tot middernacht en vanaf 6.00 uur).

In een verklaring voor haar aanvraag zegt GAE:”De aanvraag sluit aan op de strategie van Groningen Airport Eelde: de luchthaven is maatschappelijke en economische infrastructuur voor Noord-Nederland en voor geheel Nederland. Daarbij is de luchthaven de standplaats van de traumahelikopter van het Mobiel Medisch Team van het Universitair Medisch Centrum Groningen, en is het de thuisbasis voor de KLM Flight Academy. Groningen Airport Eelde zet zich, als onderdeel van de eerste waterstofregio van Europa (Hydrogen Valley), volledig in voor verduurzaming van de luchthaven en de luchtvaart. Ook bereidt zij zich voor om in de nabije toekomst vliegtuigen die vliegen op batterijen en Sustainable Aviation Fuel (duurzame brandstoffen) te kunnen aanbieden. Met haar NXT Airport Campus is zij een leer-werkomgeving voor diverse onderwijsinstellingen. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de huidige vergunning (de Omzettingsregeling) zijn:

een gewijzigd baangebruik, een aangepaste gemoderniseerde verkeersmix en een beperkte wijziging van de openingstijden. Een onderdeel van het voorbereiden van de aanvraag was een

participatieproces met de belanghebbenden van de luchthaven. De Commissie Regionaal Overleg

luchthaven Eelde is hierin een belangrijk platform.

Proces

Binnenkort wordt het ontwerp-luchthavenbesluit door het ministerie ter inzage gelegd. Hier heeft iedereen de mogelijkheid voor het indienen van zienswijzen. Het ontwerp-luchthavenbesluit wordt

waar nodig aangepast. Daarna wordt het ontwerp door het ministerie voor advies naar de Raad van State gestuurd en eventueel aangepast naar aanleiding van het advies. De laatste stap is de

vaststelling van een definitief luchthavenbesluit. Vanaf donderdag 1 augustus a.s. zijn de betreffende documenten van de aanvraag van Groningen

Airport Eelde op de website van de luchthaven te vinden: www.groningenairport.nl

Verzet

GAE wordt globaal om twee groepen omwonenden geregeld aangevallen:

-Vereniging VOLE wil aantonen dat de luchthaven een lawaaimaker/vervuiler is en economisch nooit rendabel is te maken.

-Plaatselijk Belang Glimmen wil het bestaansrecht niet ter discussie stellen, doch slechts lawaai (nachtelijk en overdag) en vervuiling gereduceerd zien.