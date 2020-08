Grote waternavel rukt op, provincie bindt strijd aan in Haren

Door: Redactie

Vandaag zijn boten van de Provincie te zien in het Noordwillemskanaal te Haren. Medewerkers binden de strijd aan met de grote waternavel, een waterplant die het bootverkeer hindert.

Wat is de grote waternavel? “Een invasieve exotische waterplant, die drijftillen kan vormen in sloten en watergangen is de Grote waternavel, Hydrocotyle ranunculoides. De plant heeft min of meer ronde bladeren die aan de bladvoet diep tot de bladsteel zijn ingesneden. Doordat ze enigszins verbreed zijn lijken ze ook wat niervormig. De rand van de bladeren is gelobd. De plantensoort is niet inheems maar breidt zijn areaal uit doordat planten afkomstig van aquaria ten onrechte in het milieu gebracht worden. (bron: www.floravannederland.nl)

De Provincie trekt de grote waternavel nu uit het water, maar mag het niet vervoeren om verspreiding tegen te gaan. Later zal het spul gecoördineerd worden afgevoerd als het is opgedroogd.

Bij het beheren van waterwegen is het belangrijk dergelijke invasieve waterplanten ‘in toom’ te houden. Of dat voldoende is gebeurd is de vraag. Feit is dat de provincie nu kennelijk een aanleiding zag om het groen te verwijderen. Het waterschap riep al in 2014 het publiek op om Grote Waternavel te melden.