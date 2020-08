Happy-end na ‘boze burgerparticipatie’

Door: Redactie

Op 9 oktober 2019 werd een brief op poten geschreven namens tientallen bewoners van de Leo Polakweg en de Bollandweg in Haren. De brief was gericht aan gebiedsmanager Sjoerd Wagenaar, die volgens de boze buurt achter hun rug om het speeltuintje in hun straat wilde verwijderen. Er werd gezegd dat elders in de wijk een nieuw speeltuintje zou worden ingericht en dat zette kwaad bloed. De brief had effect.

Reactie gemeente

Wagenaar: “De bewoners hebben zich ingespannen om draagvlak te creëren voor de plannen voor een nieuwe speelplek in hun straat. Ze hebben een paar sessies gehad om wensen op te halen. Die hebben wij als gemeente bekeken en in een ontwerpje gezet. Uiteindelijk is er nu een plek waar nieuwe en mooie speeltoestellen staan.” Wagenaar zegt dat het oorspronkelijke misverstand te maken had met de vergrijzing van de wijk. De oude speeltoestellen waren ‘af’ en men had zich afgevraagd of er nog genoeg kinderen waren om hier te spelen. Misschien was het beter om het ‘vervangingsgeld’ aan een kinderrijke buurt te besteden, zo was de afweging. De bezwaren van de buurtbewoners brachten hem tot een ander inzicht.

Consensus

Vrijdagmiddag werd de nieuwe speelplaats geopend: een zandbak (die er al was), een wip en een klimtoestel met glijbaan, alles van natuurlijke materialen gemaakt. Sjoerd Wagenaar stond met een glimlach te kijken. Hij zegt: “Dit is een mooi voorbeeld van een proces tussen bewoners en gemeente.” Wethouder Philip Broeksma (dorpswethouder Haren) was aanwezig en zei: “Het is altijd heel moeilijk om een plan te bedenken waarover 100% consensus bestaat. En dat is hier aan de Leo Polakweg het geval.” Tussen de buurtgenoten stond Mariska Sloot, die destijds meedeed aan het verzet. Ze glimlacht: “Als wij toen niet flink boos waren geweest, was het wellicht heel anders gelopen. Het was gewoon even nodig.”

De buurtbewoners en hun kinderen maakten er een gezellig buurtfeestje van, dat werd opgevrolijkt door ijscokar en draaiorgeltje.

Op de foto: Wethouder Philip Broeksma opende het vernieuwde speeltuintje aan de Leo Polakweg in Haren.

Foto onder: zo lag het speelplaatsje er in de winter van 1994 bij. In 2014 zouden buurtbewoners een deal sluiten met de gemeente Haren om zelf een zandbak te onderhouden, die door de toenmalige gemeente werd geplaatst.

Foto onder: Sjoerd Wagenaar bij een ander gemeentelijk project: Multatulilaan.