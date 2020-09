Haren raakt Diftar kwijt ondanks afspraak in bestuursakkoord: Diftar-drama in de kleine uurtjes

Door: Redactie

De afgelopen nacht bracht weinig goeds op politiek vlak. Enerzijds liep de raadsvergadering uit tot 2.00 uur, anderzijds vond de raad een halfslachtige uitweg uit de sores rond het thema ‘afvalbeleid’. Voor Haren is de uitkomst belangrijk, want de voormalige gemeente raakt nu voorlopig haar Diftar kwijt. Vanaf 1 januari 2021 gaan alle inwoners van de gemeente Groningen een vast bedrag betalen voor hun afval, ongeacht het aantal keren (of het aantal kilo’s) dat men afval bij de weg zet.

Diftar, maar welke Diftar dan?

Bij aanvang van de vergadering leek de raad te koersen op het invoeren van Diftar ‘Gronings model’. Tijdens de vergadering praatte de raad zich muurvast en kon ook wethouder Chakor de Gordiaanse knoop niet meer ontwarren. Invoering van Diftar ‘Gronings model’ (het aantal keren dat je afval bij de weg zet bepaalt je kosten) is namelijk heel wat anders dan Diftar ‘Harens model'(het aantal kilo’s dat je aanbiedt bepaalt je kosten). Het College probeerde met de naam ‘Diftar’ de beide varianten onder één noemer weg te moffelen, maar wakkere Harenaars hadden dat verhaal allang doorgeprikt. Ook de VVD en D66 in de raad maakten een onderscheid tussen de twee ‘Diftars’ en drongen aan op een onderzoek naar de mogelijkheden van het ‘Harens model'(dus afval wegen).

Warrig

Rond middernacht liep de discussiemotor helemaal vast en werd er geschorst. Tijdens de schorsing werd de sfeer onder fracties wat grimmiger en werd er (wellicht door het late tijdstip) niet meer echt efficiënt gedebatteerd. VVD en Groen Links wilden uiteindelijk via een amendement graag de afspraak maken dat er een onderzoek naar Diftar ‘Harens model’ zou komen, voorzien van een einddatum. De burgemeester waarschuwde voor de financiële gevolgen van Diftar ‘Harens model’ (kosten van weegapparatuur e.d.). Over de tekst van een mogelijk nachtelijk besluit vielen raadsleden over elkaar heen. Ten einde raad stelde burgemeester Koen Schuiling dan maar voor om de beslissing uit te stellen. Opnieuw volgde er een lange schorsing, waarbij naar verluidt het niveau van de beraadslagingen in de wandelgangen er niet op vooruit ging. Als bewijs van radeloosheid opperde wethouder Chakor nog om tot 2023 afval in te zamelen voor een vast bedrag (vastrecht) en daarna te kijken of een overstap naar Diftar (Gronings of Harens model) haalbaar zou zijn. Dat was een voorbode van het uiteindelijk besluit van de raad. Feitelijk een uitstel van de beslissing.

Het resultaat van het Diftar-drama is dat vanaf 1 januari 2021 in de gehele gemeente Groningen (dus ook de voormalige gemeente Haren) afval wordt belast met een vastrecht-tarief. De gemeente gaat onderzoeken of Diftar op de één of andere manier later toch haalbaar zal zijn.

Haren raakt Diftar kwijt

Met de politieke warboel in de gemeenteraad is Diftar in Haren gesneuveld. In dat systeem wordt afval gewogen en betalen mensen met weinig kilo’s dus minder dan mensen met veel kilo’s afval. Bij de introductie rond 2002 door de gemeente Haren bestond bij critici de vrees, dat er afval zou worden gedumpt in bermen en sloten. Maar dat effect was er nauwelijks. Onlangs bleek bij onderzoek dat 80% van de Harenaars tevreden waren met Diftar ‘Harens model’. Het zou het afvalbewustzijn stimuleren. Bij het vastleggen van een bestuursovereenkomst (soort fusie-contract) in 2018 hebben de gemeenten Groningen en Haren met elkaar afgesproken dat Haren haar Diftar zou behouden. Die afspraak kan dus nu bij het afval. Hoe zwaarwegend die afspraak ooit is geweest zal niemand weten, want gewogen wordt er vanaf 1 januari dus niet meer.

Harense oud-wethouder: ‘Bizar’

Oud-wethouder Michiel Verbeek, destijds de geestelijk vader van Diftar in Haren, vindt de hele gang van zaken een ‘merkwaardige vertoning’. Hij zegt: “Ik vind het vreemd, dat de consequentie van Diftar ‘op gewicht’ nog helemaal niet door de gemeente is onderzocht en doorgerekend.” Verbeek is er nu ook achter gekomen, dat er juridisch geen bezwaren zijn om binnen één gemeente twee vormen van Diftar te hanteren. Dat zou betekenen dat b.v. in de stad mensen betalen per keer dat ze afval in de ondergrondse container gooien en dat eigenaren van een afvalcontainer (groen en grijs) op gewicht worden afgerekend. Volgens Verbeek was deze ontdekking voor verschillende fracties een mooi aanknopingspunt om Diftar toch in verschillende vormen te blijven gebruiken. “Maar dit kwam allemaal op tafel in de laatste minuten voor de besluitvorming. Dat blijft bizar”, aldus de oud-wethouder. Hij sprak vorige week in bij de raad en pleitte voor Diftar ‘Harens model’.