Harenaar (25) helpt omroep OOG vernieuwen

Door: Redactie

Journalist Casper Slotboom (25) uit Haren werkt binnen omroep OOG aan een pilot om de omroep beter te laten aansluiten op nieuwe generaties kijkers en luisteraars.

Slotboom, pas afgestudeerd Journalistiek en onlangs in Haren komen wonen, wil inzetten op een slim samenspel van oude en nieuwe (sociale) media. Zelf is hij een overtuigd dorpsbewoner, nadat hij vroeger dacht een stadsmens te zijn. In Haren vindt hij de dorpse omvang waar hij van houdt en als hij drukte wil is de stad dichtbij.

Een portret van deze man met een lokaal hart in Haren de Krant, die 24 juni verschijnt.