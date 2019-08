Harenaars bundelen groene kracht: stichting gaat landschappelijke waarden verdedigen

Door: Redactie

Na ruim een half jaar begint zich een patroon af te tekenen: Harenaars organiseren zich opnieuw om ‘Harense waarden’ te beschermen tegen mogelijk ‘stadse’ invloeden. Zo is Harens Belang opgericht om Harense evenementen en verenigingen uit de stadse wind te houden en werd onlangs de Stichting Landelijk Gebied Haren opgericht. Deze wil de landschappelijke en ecologische waarden van Haren verdedigen tegen invloed van stadse plannenmakers. Het was te voorzien dat Haren in staat is om zich te organiseren en de eerste signalen bevestigen dat beeld.

Bundeling van krachten

De Stichting Landelijk Gebied Haren is een vervolg op de Stichting Scharlakenring (ooit opgezet door het groene geweten van Haren, Thijs Duijm) en de Stichting Behoud Landelijk Gebied Harendermolen. Beide stichtingen bewaakten een flink gebied aan de zuidkant van Haren. Dat gebied wordt nu uitgebreid richting Glimmen, Noordlaren en Onnen, waar particulieren (onder aanvoering van Jan Wittenberg uit Onnen) al jaren strijden tegen de (in hun ogen) ongewenste ontwikkelingen rond de voormalige Camping De Fruitberg. Feitelijk richt men zich op de gehele voormalige gemeente Haren. Tezamen gaan zij nu verder als de Stichting Landelijk Gebied Haren. Het valt te verwachten dat deze club (waar nodig) een geduchte tegenstander zal zijn van Groningse plannenmakers. De betrokkenen hebben vaak een juridische, dan wel ‘groene’ achtergrond en laten zich niet snel afschepen door overheden. Op 19 september om 19.30 uur presenteert de stichting zich aan belangstellenden in ‘t Clockhuys.

In hun eerste nieuwsbrief stelt de stichting: “Bij het opheffen van de gemeente Haren ontstond de gedachte dat we door bundeling van krachten effectiever kunnen communiceren met de nieuwe gemeente Groningen. De afstand tot het gemeentebestuur is groter en ambtelijke kennis en institutioneel geheugen is mogelijk verloren gegaan. Daarom hebben we besloten om de handen ineen te slaan en de ‘Stichting Landelijk Gebied Haren’ op te richten. De notariële akte werd op 24 mei 2019 gepasseerd en de bestaande organisaties zijn daarin opgegaan.

De statutaire doelstelling: “De stichting stelt zich ten doel de bescherming en bevordering van de landschappelijke, cultuurhistorische, milieu- en natuurwaarden van het landelijk gebied rondom en in (de voormalige gemeente) Haren, een en ander in de ruimste zin van het woord en met inbegrip van natuur-inclusieve landbouw”.

Gesprekspartner en belangenbehartiger

De stichting wil gesprekspartner worden van Gemeente, Provincie, Waterschap, natuur- en milieuorganisaties en verenigingen van dorpsbelangen in het gebied. Men zegt: “Kortom: de stichting wil de oren en ogen zijn van het landelijk gebied van Haren en wil bewoners een platform bieden. Een stichting alleen is echter niet voldoende. Zij vormt als het ware een juridische paraplu waaronder we actie kunnen ondernemen. Een paraplu ontleent haar bestaansrecht aan wie er onder schuilt. Dat zijn de inwoners van de voormalige gemeente Haren die het buitengebied een warm hart toedragen. Zonder actieve belangstellenden zijn we een papieren tijger en dat willen we beslist niet.” Vrij vertaald is het te voorspellen dat deze stichting de horzel zal zijn in de pels van mensen die Haren willen verstedelijken.

Op 19 september a.s. om 19.30 uur is er een informatiebijeenkomst in ‘t Clockhuys te Haren. Daar zullen de initiatiefnemers hun plannen en visies toelichten. Men brengt dan de risico’s en bedreigingen in kaart.