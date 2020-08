Harense bedrijven ontvingen 2,6 miljoen ‘Corona-uitkering’

Door: Redactie

In Haren hebben tot nu toe 118 bedrijven een financiële compensatie ontvangen uit de NOW-regeling (totaal ruim 2,6 miljoen) om de omzetderving door Corona op te vangen. Zij vroegen de uitkering zelf aan, maar zullen eventueel onterechte uitkeringen later moeten terugbetalen. Tot 1 september loopt een tweede aanvraagronde en dan kunnen ondernemers zelf ook besluiten het geld terug te storten als hen is gebleken dat ze (met kennis achteraf) geen recht hadden op de NOW-regeling.

Door de overheid is het geld in de eerste hectische weken (maart 2020) gegeven om salarissen op peil te kunnen houden, terwijl de omzet flink terugliep. In horecabedrijven kwam de klap heel hard aan, omdat deze per direct moesten sluiten. Andere branches zagen de omzet ook teruglopen omdat de consument (min of meer gedwongen) thuis zat. Maar er zijn ook branches (zoals bouwmarkten en webshops) die de omzet zagen stijgen. Hoe werd het geld in Haren verdeeld?

NOW-regeling in het kort

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bedacht de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Landelijk zijn er door 138.966 bedrijven aanvragen ingediend, waarvan 118 in Haren. Landelijk werd gemiddeld 55.963 euro per aanvrager uitgekeerd, in Haren ligt het gemiddelde bedrag op slechts 22.235 euro. Landelijk is KLM grootverbruiker van de NOW-regeling (bijna 293,5 miljoen). In Haren kreeg R-Recruitment BV het grootste bedrag (637.625). In heel Nederland is voor bijna 7,8 miljard uitgekeerd.

Transparant

De uitkeringsgegevens staan te lezen op een website, waarvan de initiatiefnemer onbekend is. Het UWV, die de regeling uitvoert, publiceerde de lijst van aanvragers ook, maar die was ondoorzichtig (duizenden pagina’s zonder zoekfunctie). De anonieme websitebouwer heeft dit willen rechtzetten en publiceerde de lijst mét zoekfunctie op vestigingsplaats. We hebben steekproeven genomen om te zien of de Harense aanvragen overeenkomen met de officiële UWV lijst. Aanvragers van de NOW-gelden moesten zich trouwens akkoord verklaren met publicatie, want het UWV zegt: “Als u NOW aanvraagt, gaat u ermee akkoord dat de naam van uw organisatie, de vestigingsplaats, het voorschot en de definitieve tegemoetkoming openbaar gemaakt worden.”

Analyse van aanvragen*

In de top 3 van Haren staan twee bedrijven die zich met personeelsdiensten bezighouden. R-Recruitment BV kreeg ruim 637.000 euro. Matsch Werving en Selectie BV ontving ruim 304.000 euro (bedrijf is in Groningen gevestigd). Op de derde plaats orthopedische instrumentmakerij OIM Haren en Groningen met ruim 197.000 euro.

Verder:

Horeca: 12

Makelaar: 3

Tandartsen/orthodontie: 5

Paramedisch:2

Voetbalverenigingen: 3

Tennisverenigingen: 1

Buurthuizen: 1

Winkels: 24

*Op de lijst staan de officiële bedrijfsnamen, zodat niet altijd duidelijk is welke handelsnaam daarbij hoort. Hierboven staan alleen de bedrijven vermeld die direct te herleiden zijn naar een branche. In werkelijkheid zullen de aantallen dus iets hoger zijn.



Wat doet R-Recruitment?

Dit bedrijf kreeg 637.000 euro en voor Harense begrippen is dat fors. Daarom de vraag of dit echt een Harens bedrijf is. Ja en nee. Dit bedrijf is officieel in Haren gevestigd, maar is vooral actief als uitzendbureau op Schiphol. Men bemiddelt in personeel dat in de luchtvaartindustrie werkt in onregelmatigheidsdiensten. Zie: www.airr.nl. Het bedrijf is destijds (mede) opgericht door Harenaar Joep Hertsig. Die laat weten dat zijn bedrijf zeer hard is geraakt door de crisis en nog steeds niet weer op gang is gekomen.