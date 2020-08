Harense emeritus hoogleraar (91) blijft schrijven

Nieuws:

Door: Redactie

De heer Pieter van Strien uit Haren (91), emeritus hoogleraar Psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen blijft productief. Er is weer een boek van zijn hand verschenen, waarin hij de invloed van vaders van genieën in de geschiedenis ontrafelt.

Met tussenpozen van telkens enkele jaren verschijnen populairwetenschappelijk boeken van zijn hand. Deze maand: “Hoog creatieven en hun vaders.” In het boek onderzoekt de heer van Strien de rol van vaders in de ontwikkeling van geniale kinderen. Aan de hand van biografie-onderzoek legt hij de invloed van de vaders bloot. Neem als voorbeeld de ‘meestervervalser’ Han van Meegeren. Die kon als kind heel goed schilderen, maar zijn vader was daar fel op tegen. Van Strien: “Als hij met verf werd betrapt moest hij strafregels schrijven: ‘Ik ben niets waard’. Ik sluit niet uit dat Van Meegeren als een soort verzet tegen zijn jeugd zijn genialiteit heeft ingezet om een schilderij te maken waarbij hij de stijl van Vermeer kopieerde. Hij werd daarom wel een vervalser genoemd.” Het boek geeft de lezer een interessant beeld van o.a. Gustav Mahler, Franz Kafka en Han van Meegeren met hun “verpletterende” vader. Maar ook van Einstein met zijn stimulerende vader. Ook Marie Curie, Ada Lovelace (vrouwelijke pionier van computerprogrammering), Aletta Jacobs, Lou Salomé, Anna Freud en Sylvia Plath komen aan de orde.

Schrijven tussen de zorgmomenten

Schrijven is voor Pieter van Strien een belangrijke hobby. Nu hij erg afhankelijk is van zorg, verloopt het schrijfproces minder soepel dan vroeger. “Ik heb hier een druk programma van opstaan, verzorging, eten, fysiotherapie, naar bed gaan”, zegt hij. “Ik was vroeger gewend om tot laat in de avond te kunnen doorwerken. Dat is nu niet meer mogelijk.” Hij leest biografieën en allerlei wetenschappelijke boeken. “Steeds vaker raadpleeg ik ook internet”, zegt hij. Het boek is verkrijgbaar voor 19,99 euro in de boekhandel (ook Boomker in Haren). De heer Van Strien denkt al na over een thema voor een volgend boek.