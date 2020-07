Harense hondenbezitters teleurgesteld: hondenbelasting blijft

Nieuws:

Door: Redactie

Woensdag hebben de bezwaren van burgers en enkele raadsfracties tegen de hondenbelasting geen effect gesorteerd: de hondenbelasting blijft. De teleurstelling bij de actiegroep ‘Hondenbelasting, weg ermee’ is groot.

Marianne Suurmeijer van de actiegroep: “Door onze bezoeken van de laatste tijd aan alle politieke partijen kregen wij de indruk dat er deze keer wel iets te bereiken viel. Ook bij een paar coalitiepartijen. Mocht het niet in één jaar worden afgeschaft, dan wel in meerdere jaren. Maar helaas, alles is van tafel geveegd: de hondenbelasting gaat gewoon door.

Ook de minima in de voormalige gemeenten Haren en Ten Boer zijn de klos. Want deze moeten na een jaar vrijstelling ook betalen. De coalitie roept: “Wij moeten er voor de minima zijn.” Die indruk hebben we dus niet.”

Groningen kende al hondenbelasting (rond 130,00 voor een hond per jaar). Na de fusie moesten ook Haren en Ten Boer eraan geloven. Met name uit die twee kernen kwam het verzet. Maar de gemeente is niet van plan om haar beleid te wijzigen, omdat de inkomsten niet gemist kunnen worden. De actiegroep kondigt aan haar verzet niet te staken.