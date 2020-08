Harense vastgoedondernemer in de tegenaanval: kort geding op komst

Nieuws:

Door: Redactie

Joshua Camera uit Haren gaat de uitgever van Dagblad van het Noorden en Sikkom in kort geding voor de rechter dagen. Voorts wil hij een klacht indienen bij de Raad voor de Journalistiek, alsmede aangifte doen tegen de genoemde media wegens smaad en laster. Sikkom bevestigt dat er brieven van advocaten zijn ontvangen.

Het Dagblad van het Noorden en Sikkom meldden dat Camera vorige week door de politie was aangehouden in een fraudeonderzoek rond zijn persoon. In de berichtgeving staan volgens Camera veel onjuistheden, waardoor hij het gevoel heeft dat hij bewust ‘zwart wordt gemaakt’, zodat het doen van zaken hem onmogelijk wordt gemaakt. Welke onjuistheden precies worden bedoeld is nog niet duidelijk. Na afloop van het kort geding wil Camera zijn kant van het verhaal vertellen aan Haren de Krant.

Kritische lezers menen dat de krant dit podium niet moet bieden aan hem. Echter om journalistieke redenen is het volgens de redactie heel logisch dat hem deze ruimte wordt geboden. De lezer kan dan zelf een oordeel vellen over de zaak en de persoon om wie het gaat, waarbij de krant zich volkomen neutraal zal opstellen.