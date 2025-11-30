Harense zeilde de wereld over en schreef er avonturenverhaal (non-fictie) over

Door: Redactie

Harense Astrid Pascal (58), voorheen 15 jaar werkzaam in het UMCG en wonend aan de Wilhelminalaan in Haren, zeilde de wereld over…zonder enige zeilervaring. Ze had geen idee van bakboord of stuurboord, maar dacht – net als haar jeugdidool met de rode vlechtjes –: “Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan!”

Het resultaat is De kapitein en ik, een meeslepende avonturenroman die de lezer meeneemt op een reis van 40.000 zeemijlen over wereldzeeën en oceanen. Geen technisch zeilboek, maar een levendige vertelling over loslaten, liefde en lef – met een decor van eindeloze horizonnen. Pascal schreef het volledige manuscript met één vinger op haar oude iPhone. Vaak ’s nachts, als haar partner – de kapitein – sliep en zij letterlijk en figuurlijk een oogje in het zeil hield. Ongesensureerd, rauw en beeldend. Zo ontstond een bundeling van 101 korte verhalen, samengebracht in een waargebeurde avonturenroman. Onderweg trotseerden Astrid en haar kapitein stormen in de Bermuda Driehoek, redden ze schipbreukelingen van een onbewoond eiland en leerde Astrid de zee, de boot, de vele haaien – en uiteindelijk ook zichzelf – te vertrouwen. “Op een boot ben je net een planeet bevolkt door twee mensen,” vertelt ze. “Oceanen bevaren raakt aan een oergevoel, en dat klinkt heel dramatisch maar is het juist niet. Het is eerder als wakker worden tot in het diepst van je ziel.”

Naast spectaculaire belevenissen schetst De kapitein en ik ook een innerlijke reis. Al varend ontmoette Pascal niet alleen nieuwe landen en mensen, maar ook schaduwen uit haar verleden. Door die ruimte te geven, vond ze innerlijke vrijheid. Dit boek is voor lezers die dromen van avontuur en ontsnapping uit de dagelijkse beslommeringen – al is het maar voor even. Op 12 december om 13.00 uur signeert Astrid haar boeken bij Boekhandel Boomker in Haren.