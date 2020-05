Henk Krol (PvdT) wakkert verzet tegen fusie weer aan

Door: Redactie

Henk Krol (voorheen 50Plus) van de Partij voor de Toekomst heeft een doos met oud zeer geopend: de fusie van Haren en Groningen (2019). Hij heeft een lijst met 50 vragen gesteld aan minister K. Ollongren, die destijds de fusie heeft bekrachtigd.

De vragen geven blijk van ernstig wantrouwen tegen het gevolgde proces, waarbij Haren tegen de zin van de raad werd gedwongen tot de fusie met Groningen. In zijn eerste vragen verifieert Krol de regels, die moeten voorkomen dat gemeenten tegen hun zin worden ‘geannexeerd’ doordat een provincie onzorgvuldig handelt. Hij wil weten of die wettelijke bescherming ook voor Haren gold. Stap voor stap, vraag voor vraag dwingt Krol de minister te erkennen, dat Haren niet de bescherming heeft gekregen die het zo vurig wenste. En waar Haren recht op had. De vragenlijst roept dus ook een sfeer op van een verhoor, dat uiteindelijk zou moeten leiden tot een bekentenis. In het geval van Ollongren zou die bekentenis moeten inhouden, dat Haren niet is samengevoegd tot een nieuwe gemeente maar door Groningen simpel is geannexeerd. Voorts zou de minister moeten bekennen, dat de rechten van de lokale gemeenteraad zijn genegeerd, met de fusie als gevolg. Hij vraagt de minister waarom de provincie Groningen haar eigen beleidskader Gemeentelijke Herindeling (2013) heeft overtreden. Krol vraagt ook welke actie de minister heeft ondernomen toen de raad en het college van Haren in 2017 een noodsignaal naar Den Haag stuurden over de gang van zaken. Krol besluit met de eis om een onafhankelijk onderzoek, waaruit zou kunnen blijken dat ministers en ambtenaren tegenover de Raad van State niet hebben gezegd op de hoogte te zijn van de foute processen in Haren. Terwijl het al heel lang duidelijk was, dat in Haren geen meerderheid in de raad was voor een fusie.