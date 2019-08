Hersenstichting zoekt vrijwilligers

Nieuws:

Door: Redactie

Op verzoek van de Hersenstichting plaatsen we deze oproep.

Chaos in je hoofd na een bezoek aan een restaurant, elke dag de weg kwijtraken in je eigen huis of je geliefde niet meer herkennen. Voor de meesten van ons ondenkbare situaties. Maar niet voor mensen met een hersenaandoening. Een groot deel van deze mensen heeft blijvende klachten en worstelt dagelijks met allerlei prikkels. We moeten hen helpen!

Dementie dreigt een ernstige volksziekte te worden: 1 op de 5 mensen krijgt uiteindelijk dementie. Deze ziekte maakt steeds meer slachtoffers en kan iedereen overkomen. Daar legt de Hersenstichting zich niet bij neer. Met hart en ziel zetten wij ons in om toekomstige patiënten te kunnen genezen en daarbij vragen wij uw hulp. Wilt u ons helpen als vrijwilliger? Dit kan door eind januari een uurtje in eigen buurtje te collecteren, of door te helpen bij de collecteorganisatie in uw woonplaats. De collecte van 2020 vindt plaats van 27 januari t/m 1 februari. Nieuwe collectanten en/of organisatoren kunnen zich het hele jaar aanmelden via www.hersenstichting.nl/collecte

Aanmelden kan ook via mail naar collecte@hersenstichting.nl

Tijdens kantooruren kunt u ook bellen tel. 070 – 360 48 16

De opbrengst van de collecte wordt ingezet voor gezonde hersenen voor iedereen. “Hersenaandoeningen zijn helaas hard op weg de grootste ziekte van Nederland te worden”, aldus directeur Merel Heimens Visser. Daarom investeert de Hersenstichting in baanbrekend onderzoek, voorlichting en het verbeteren van patiëntenzorg.