Hes van der Wal en Henk Bulstra openen het Blauwe Ruiterspad in Haren

Door: Redactie

Ruitervereniging ‘De Blauwe Ruiters’ uit Haren heeft de leeftijd der sterken bereikt: 75 jaar lief en leed tussen de viervoeters. Opgericht op 15 juni 1945.

Wedstrijden en concoursen. Bokalen en linten. Winst en verlies. Maar bovenal de gedeelde liefde voor de hippische sport. Van het allereerste uur zijn alleen nog Hes van der Wal en Henk Bulstra in leven. Zij kregen van het bestuur alle eer en mochten 15 juni het Blauwe Ruiterpad openen (foto boven). Dat pad ligt achter de wijk Harenerholt, nabij de plaats waar voorheen boerderij Lusthorst de thuisbasis was van de vereniging (1977-2000, foto onderaan).

Om de herinnering aan deze oer-Harense club levend te houden is het pad langs het spoor gedoopt in Blauwe Ruiterpad. Wie er wandelt ademt historische lucht en kan terugdenken aan de vele evenementen die er plaatsvonden. En aan een vereniging die saamhorigheid markeerde in herrijzend Haren na de oorlogsjaren. De club heeft sinds begin van deze eeuw geen vaste eigen manege meer en organiseert haar activiteiten op verschillende locaties. Zie ook www.deblauweruiters.nl.

V.l.n.r. Hes van der Wal, Annemieke Bos vice-voorzitter en Henk Bulstra