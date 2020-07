Hilda Bulthuis al 50 jaar boekverkoopster bij Boomker

Nieuws:

Boekhandel Boomker, sinds 1918 een begrip in Haren. Maar de trouwe medewerkster Hilda Bulthuis is inmiddels ook een begrip. Ze werkt al sinds 1970 bij Boomker. Op 3 augustus wordt haar jubileum feestelijk gevierd in de winkel aan het Raadhuisplein.

Maandag 3 augustus wordt haar om 13.30 uur de ‘Gouden Speld’ uitgereikt als teken van waardering en een dienstverband van 50 jaar in het boekenvak. Klanten van de boekwinkel kunnen haar van 13.00-17.00 uur komen feliciteren, zonder handdruk, maar verder in een feestelijke sfeer. Om de toestroom een beetje te reguleren, is het wenselijk dat u uw komst tevoren even aanmeldt via 050-5344013.