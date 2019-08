Hoe ervaart een zwangere vrouw het wanneer zij wordt aangereden?

Door: Redactie

In Haren de Krant van 28 augustus brengen we u het verhaal van een zwangere vrouw die onlangs door een auto werd geschept op de Kerklaan in Haren. We vroegen haar hoe zij de aanrijding ervoer en met name hoe zij de hulp van passanten heeft ervaren.

In haar verhaal staat onder andere: “Mensen, jong en oud, die zonder te morren hun dagritme doorbraken om te doen wat nodig was en zelfs meer deden dan ze hoefden. Een paar gezichten zijn scherp, sommige minder en misschien vergeet ik zelfs nog mensen. Zachte stemmen die gerust stelden, autoramen die open gingen om te vragen of er wat nodig was. Ik zal jullie nooit allemaal persoonlijk kunnen bedanken, jullie kwamen allemaal willekeurig samen op die kruising. Als je los van de grond komt en dan landt, is een landing als deze ook een warme landing. Waar compassie, hulp en zorg voor een volslagen onbekende de rode draad vormen. Iets wat puur en mooi is en ook nog bestaat.De baby trappelt gezond in mijn buik en behalve twee kneuzingen en wat bloeduitstortingen is dit enorm goed afgelopen.”

Foto: 112Groningen/Haren de Krant