Hoe gaat het nu met: Rob en Angela Swart, voorheen Intertoys Haren?

Door: Redactie

In 2006 kondigen Rob en Angela Swarte op onze voorpagina aan naar Portugal te verhuizen. Ze hadden in 2005 hun speelgoedwinkel in De Brinken (Intertoys) verkocht om de weg vrij te maken naar eigen keuzes. In goed overleg met hun zoon en dochter (toen 14 en 11 jaar) werd een stuk grond met ruïne aangekocht in de buurt van Faro (Moncarapacho) om er vakantieverblijven te realiseren.



In de krant zei Angela toen: “Het ergste wat ons kan overkomen is dat het niet lukt en dat we moeten terugkeren naar dit prachtige Nederland. Daar zullen we dan de draad weer moeten oppakken. Is dat een ramp?” Hoe gaat het nu met ze?

2020

“Het gaat heel goed met ons”, zegt Rob Swarte als we hem bellen in Moncarapacho. “We hebben volgens plan vier vakantieappartementen kunnen bouwen, waarvan we er nu één zelf bewonen. De verhuur is ook op gang gekomen, maar dit jaar ligt helaas alles stil door Corona.” Rob zegt dat de kinderen wel erg moesten wennen in hun nieuwe thuisland: “Ze wilden voor de verhuizing niet meedoen aan de taalcursus, dus ze spraken nog geen Portugees. Dat is toch nog helemaal goed gekomen op school. Inmiddels spreken ze beiden vier talen en hebben ze hun draai gevonden. Pascal werkt en woont in Engeland en is inmiddels vader van twee kinderen. En Rachel werkt als makelaar in de Algarve, waar de voordelen van de brede talenkennis en het geïntegreerd zijn in Portugal uitstekend van pas komen. We zijn heel tevreden met wat we hier hebben bereikt. De verhuur gaat goed en we kunnen ervan leven. We zullen nooit helemaal integreren, veel Portugese vrienden hebben we niet. Maar met vrienden in Nederland hebben we nog veel contact en ze komen ook geregeld hier.” Denkt hij nog wel eens aan Haren? “Jazeker, maar ons werk in de winkel lijkt wel heel erg lang geleden. Ons leven is nu zo anders met een ander ritme. We zijn in 2018 nog in Haren terug geweest en ik vond dat het allemaal erg was veranderd in het dorp. Het is niet meer het dorp wat we achterlieten.” Zie: www.casadopomar.nl