Door: Redactie

Zaterdagmiddag rond 15.00 uur is brand uitgebroken in een woning aan de Winschoterweg te Waterhuizen.

De bewoners konden een veilig heenkomen zoeken, maar een hond bleef in het brandende pand achter. De brandweer heeft de hond kunnen redden en de brand snel kunnen blussen. Over de oorzaak is nog niets bekend.

Foto: 112Groningen/Haren de Krant P. Wind