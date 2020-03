Horeca in Haren: vanaf 18.00 uur het licht uit

Nieuws:

Door: Redactie

Een unieke en weerzinwekkende situatie. Ook de horeca van Haren heeft vanavond per direct de deuren gesloten. De impact zal enorm zijn, want de omzet valt terug naar nul en de personeelskosten blijven doorlopen. Omzet in horeca wordt door de consument na de crisis niet ingehaald.

Naar verluidt wordt door horecaondernemers in Haren voor het personeel deeltijd- of voltijd-WW aangevraagd om deze drie weken te overleven.