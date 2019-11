Huisartspraktijk Heikens blijft gevestigd aan de Mellenssteeg

Nieuws:

Door: Redactie

Berichtgeving in Haren de Krant en op deze website over het nieuw te realiseren gezondheidscentrum bij het station heeft geleid tot een misverstand over de rol van huisarts Bert Heikens uit Haren. Eerder was er sprake van dat Heikens zich ook in het gezondheidscentrum zou vestigen, maar dat plan is nu van de baan. Hij blijft dus op zijn vertrouwde plek aan de Mellenssteeg.

Heikens: “Wij hadden de intentie om te participeren binnen het nieuw te ontwikkelen gezondheidscentrum tegenover het station. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving hebben wij na lang wikken en wegen besloten om als praktijk niet meer te participeren. We blijven dus gevestigd aan het vertrouwde adres aan de Mellenssteeg.”