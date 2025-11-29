Hulpdiensten naar Emmalaan

Door: Redactie

Zaterdagavond 0.05 uur: zojuist zijn de hulpdiensten met sirenes uitgerukt naar de Emmalaan in Haren.

De berichten zijn nog niet duidelijk. Het zou wellicht gaan om een woningbrand, maar er wordt ook gesproken van explosieven.

Update 0.25 uur: Er is een zeer harde knal gehoord in of buiten een woning aan de Emmalaan, nabij de driesprong Spinozalaan. Buurtgenoten zijn erg geschrokken. De brandweer is nu in de woning. Er was vuur te zien dat in noordelijk richting spoot.

Update 0.40 uur: Brandweer en ambulances zijn weg. Politie is nog aanwezig. Hiermee ronden we deze berichtgeving af. Met dank aan de fotograaf, zie onder.

Berichtgeving volgt zodra meer duidelijk is. Foto’s Joaquin Lo Sie Sen -112 Groningen/ Haren de Krant