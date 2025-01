“Ik liep hier rond en wist: hier hoort Norah thuis”

Door: Redactie

Han Sterk (1981) is sinds 2023 ceo van de modeketen Norah en hij opent komende maand in Haren de 103e vestiging. Bij Norah kopen vrouwen kleding in het middensegment, maar voor Han Sterk is het belangrijker dat zij een positieve winkelervaring hebben. Dat zorgt er uiteindelijk voor dat mensen terugkomen. “Medewerkers hebben daar een doorslaggevende invloed op en daar zit ook de kracht van Norah. In iedere vestiging werkt minimaal één persoon met ruime ervaring.”

Rondstruinen

Sterk struint het hele land af op zoek naar geschikte winkelpanden. “Daarbij ga ik voor een groot deel af op mijn gevoel”, zegt hij. “Om een voorbeeld te noemen: aan het dorp Winsum heb ik geweldige herinneringen als toerist, dus daar zou ik dolgraag nog een vestiging van Norah zien.” Haren kende hij nog niet, maar toen hij op zijn speurtocht er eens ging rondwandelen viel het kwartje snel. Sterk: “Ik ga dan meestal wat rondwandelen, mensen kijken en een kopje koffie drinken in de horeca. Wat me opviel was dat ik veel vrouwen uit onze doelgroep zag lopen. Mensen uit het dorp met de uitstraling van stadse mensen. En ik heb de indruk dat mensen hier wel iets te besteden hebben. Wij moeten het hebben van vrouwen tussen de 30 en 50 jaar.”



Aandacht

Han Sterk kreeg een goede indruk van de horeca, die hij ‘goed verzorgd’ en stijlvol noemt. Dat vindt hij ook een indicatie. Daarna is hij zich online gaan oriënteren en zag daar dat Haren zich op een mooie manier profileert op de socials. Hij zegt: ”Ze organiseren hier prima evenementen, kortom ik vond dat Norah hier past. Dat heb ik aan het managementteam gepresenteerd en die waren er na een week wel uit: Haren moest het worden.” Sterk noemt zich niet alleen ceo, maar ook verkenner. Het hoofdkantoor duidt hij steevast aan met ‘servicekantoor’ en zo houdt hij er meer opvallende ideeën op na. Zo wil hij dat er in de winkels aandacht wordt besteed aan de winkelruimte zelf, maar ook achter de schermen waar medewerkers zijn. “Alles in een winkel moet schoon, heel en veilig zijn,. Pas dan is het een Norah-winkel.”

Wie alvast eens wil neuzen in de collectie: www.norah.eu. Voor Haren is het goed dat winkelpanden niet lang leeg staan. Onlangs werd het pand Kerkstraat 13 weer verhuurd en start Style in de Brinkhorst.