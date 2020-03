In memoriam: Rolstoelpiet Haren

Door: Redactie

In Memoriam

Albertje Daling-Hogenbirk, alias Rolstoelpiet Haren

Op 26 februari is Albertje Daling (45) uit Groningen overleden. Ze was in Haren bekend als de Rolstoelpiet die sinds 2016 tijdens de grote intochten altijd contact zocht met kinderen. De knuffel op haar schoot was ‘Pietie’, waarover ze hele verhalen vertelde. Albertje merkte dat kinderen de rolstoel interessant vonden en meestal niet eng. De Rolstoelpiet was ‘anders’, maar bovenal ‘heel lief’. Albertje was van vaste waarde voor de organisatie van de intocht. Ze ontbrak nooit, ook niet op de oefenavonden, waar danspasjes werden geoefend. Met haar rolstoel gaf zij letterlijk een eigen draai aan de Pietendans en dat ging haar gemakkelijk af, omdat ze aan rolstoeldansen deed. “Ook als je in een rolstoel zit moet je genoeg bewegen om gezond te blijven”, zei ze hierover in een videoblog. Albertje was geboren met een ‘open ruggetje’ en was als kind al aangewezen op een rolstoel. Ze heeft desondanks altijd ten volle van haar leven genoten Ze zat op een gewone school, maakte mooie reizen en wilde zo gewoon mogelijk leven. In 2007 ontmoette zij haar man en die was Zwarte Piet bij de Toy Run. Toen Albertje dat eenmaal had gezien wilde zij Rolstoelpiet worden. Eerst in Emmen, later ook in Haren. Het werd haar tweede identiteit. Misschien heeft zij, zonder het te merken, wel een heel goede bijdrage geleverd aan de ‘inclusieve samenleving’, waarin mensen met een lichamelijke beperking niet worden buitengesloten. En waar kinderen zien, dat niet iedereen ‘perfect’ is. Op 23 november vorig jaar was Albertje al ernstig ziek en ze wist dat zij nog maar enkele jaren te leven had. Toch speelde zij haar rol weer met volle overtuiging. In februari waren er opeens overrompelende complicaties, waardoor zij binnen twee dagen afscheid van het leven moest nemen. Zij laat een echtgenoot, Robert, achter.

Dag Rolstoelpiet! Op 21 november zullen veel mensen in Haren je missen.

Foto: Absolute Fotografie, Haren