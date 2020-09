Intocht Sinterklaas 2020 in Haren krijgt andere vorm

Nieuws:

Door: Redactie

De intocht van Sinterklaas in het centrum van Haren gaat in de traditionele vorm dit jaar niet door. De organisatie heeft dit deze week besloten. De samenscholing van enkele duizenden mensen in het dorp is in het kader van de huidige omstandigheden ondenkbaar, vindt men. De commissie geeft de moed niet op en werkt nu een aangepast concept uit.

De intocht ‘nieuwe stijl’ vindt plaats op zaterdag 21 november 2020. Het evenement ‘Werkkamer van Sinterklaas’ dat ieder jaar een week na de intocht wordt georganiseerd in de dorpskerk, is afgelast.