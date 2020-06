Is winkeldorp Haren aan groot onderhoud toe?

Door: Redactie

Het centrum van Haren is van waarde voor de leefbaarheid van het dorp. De aantrekkelijkheid van het centrum wordt bepaald door de ruim honderd winkels en bedrijven. Is het dorp na het Komplan 1998 weer eens toe aan onderhoud op het gebied van imago en marketing? Ja, zeggen deskundigen.

De initiatiefnemers

De vereniging Ondernemend Haren heeft als functie om de krachten (en financiën) van winkeliers te bundelen. Daarbij heeft deze vereniging de support nodig van het Dorpsfonds Haren (geld) en de gemeente Groningen (faciliteren, vergunningen, regelgeving, parkeerbeleid). Zijn deze partijen gedrieën in staat om Haren een grondige onderhoudsbeurt te geven op het gebied van aantrekkelijkheid? We vragen het aan Mischa de Gier (foto) van adviesbureau Broekhuis, Rijs & De Gier Advisering uit Zuidhorn. Hij adviseert het dorp sinds twee jaar.

Er is onderzoek gedaan naar de aantrekkelijkheid van Haren en dat heeft geleid tot een uitgebreid actieplan. Door de Coronacrisis is dat in de ijskast gezet, maar het zal er straks weer uitgehaald worden. De vraag zal zijn wie de kosten (75.000 eenmalig en 225.000 per jaar structureel) zal gaan dragen. Het Dorpsfonds Haren zegt over weinig middelen te beschikken en houdt in 2021 op te bestaan. Ondernemend Haren heeft een krap budget. De gemeente denkt nog na. Wat Ondernemend Haren betreft mogen er onderhand wel spijkers met koppen geslagen worden. Lees het artikel in Haren de Krant van 24-26 juni.