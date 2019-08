Je hebt dementie, maar toch… Leven als God in Frankrijk, kan dat?

Nieuws:

Door: Redactie

Vooropgesteld: dementie is een vreselijke ziekte, die mensen in permanente verwarring brengt. Bij ernstige dementie is er vaak maar één oplossing: opname in een zorginstelling, soms zelfs achter gesloten deuren. Om deze overgang milder te maken wordt aan de rand van Haren nu gewerkt aan een nieuwe woonvorm. Daar kunnen mensen met dementie ondanks hun ziekte leven als ‘God in Frankrijk’. Het concept heet Het Buytenhuis en wordt als eerste gerealiseerd in De Wenakker aan de Verlengde Hereweg.

Initiatiefnemers

Het Buytenhuis is een initiatief van Henk Kieft (namens KAW Architecten), Hanni van den Broek (oprichter Comfortzorg) en Alfred Boskma (bedrijfsadviseur/programmamanager in de zorgsector). Zij werken hierbij samen met Triade, een dochtermaatschappij van het UMCG. Voor Het Buytenhuis gaan zij met name op het gebied van zorg voor mensen met dementie nauw samenwerken met het Centrum Ouderengeneeskunde van het UMCG.

De Wenakker

Het monumentale gebouw ‘De Wenakker’ aan de Verlengde Hereweg 191 heeft een verleden in de zorg voor jongeren met psychiatrische problemen. Het gebouw is nu gezamenlijk eigendom van de drie initiatiefnemers en Triade. In De Wenakker, dat in oktober a.s. wordt geopend, kunnen vijftien mensen met dementie wonen in de ambiance van een landhuis, omgeven door een groene tuin met hoge bomen. De zorg wordt georganiseerd in samenwerking met het UMCG en het Alzheimer Centrum Groningen. Het is de bedoeling dat er meer personeel aanwezig is dan gebruikelijk, zodat persoonlijke aandacht kan worden geboden. Medewerkers zijn goed opgeleid en kunnen ook bij ziekte van bewoners voor hen blijven zorgen. Het Buytenhuis zet ook de deur open voor dementerende ouderen uit de buurt om er langs te komen voor dagbesteding.

Huiselijk

De initiatiefnemers zorgen voor een interieur, dat aansluit op de belevingswereld van mensen met dementie. Helder, licht en niet te veel prikkels. Het begrip ‘gesloten deuren’ hoeft hier niet al te letterlijk worden genomen. Bewoners zullen zich veilig en vrij door de villa kunnen bewegen, ook in de tuin. Los van dit alles is huiselijkheid misschien wel het belangrijkste speerpunt in De Wenakker. De bewoners hebben een eigen woon/slaapkamer met badkamer. Er komt onder andere een grote centrale huiskamer met originele schouw, met uitzicht op de tuin, voorts een eigen keuken en een atelierruimte. En saai mag het niet worden, belooft de website: “De extra activiteiten zijn speciaal voor de bewoners en passen bij ieders persoonlijke voorkeur. Denk hierbij aan samen naar de kapper, winkelen, film kijken, schilderen of een feestelijke muziekavond. Of wat de bewoners zelf bedenken natuurlijk. De groepsbegeleider, stagiaire(s) en vrijwilligers verzorgen de extra aangevraagde activiteiten.”

Indicatie

Wie in De Wenakker wil wonen heeft een indicatie nodig van het CIZ. Deze kan worden omgezet naar een Persoonsgebonden Budget (PGB), waarmee de zorgkosten kunnen worden betaald. Los hiervan betaalt men huur- en servicekosten, die afhankelijk zijn van grootte en ligging van het appartement. De initiatiefnemers denken dat daarmee hun concept niet veel duurder is dan reguliere zorg, omdat voor kleine woonvormen een lagere wettelijke eigen bijdrage geldt.

Aanmelden

De Wenakker opent in oktober 2019. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar waarvoor contact kan worden opgenomen. Voor verwijzers en belangstellenden komen er nog open dagen die tijdig in Haren de Krant zullen worden aangekondigd.

www.hetbuytenhuis.nl