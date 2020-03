Jo stopte met lunchroom in de Brinkhorst

Door: Redactie

Door de maatregel van de regering is Jo Kooistra per direct gestopt met haar koffie- en lunchroom in de Brinkhorst. Ze was eerst van plan om op 21 maart de deur definitief te sluiten.

Na drie jaar zet de immer goedlachse Jo Kooistra een punt achter haar lunchroom ‘Bij Jo’ aan de Brinkhorst in Haren. Met enige teleurstelling moest zij onder ogen zien, dat de zaak niet rendabel is te krijgen. “Aan de huur ligt het niet, ik had een prima huurbaas”, zegt ze. “Er is hier gewoon niet genoeg loop. Vooral toen er een paar winkels waren gesloten werd het te rustig in de straat.” Jo is nu op zoek naar een baan. Ze kijkt terug op een leuke tijd. Jo was overigens altijd bereid de foto te maken van onze gesprekken op het bankje voor haar zaak. Daarvoor moet de redactie nu iemand anders zoeken.

Wie een leuke tip heeft voor een baan voor Jo, wordt verzocht de redactie te mailen: redactie@harendekrant.nl