Jong en ondernemend: nu scootmobielwinkel in Haren

Nieuws:

Door: Redactie

De startende ondernemer Niek van Herwerden (25) is opgeleid voor autotechniek en tegelijk als ‘verkoopmanager in de mobiliteitsbranche’. Deze mix komt hem goed van pas, nu hij onlangs is gestart als zelfstandig ondernemer met zijn Scootmobielwinkel Haren. “Ik denk dat hier een markt ligt, nu Mango Mobility uit het noorden is vertrokken”, zegt Niek.

Bij het nadenken over een locatie voor zijn bedrijf had hij de wind een mee, want zijn vader heeft al tientallen jaren een garagebedrijf aan het Felland in Haren (HvH). “Daar is enige tijd geleden een showroom bijgebouwd en die heb ik van mijn vader kunnen huren”, zegt Niek. De showroom biedt ruimte voor zijn kantoor en voor de gebruikte scootmobielen die hij nu verkoopt. Voor het onderhoud kan hij terecht in de werkplaats van het garagebedrijf van zijn vader. Een win-win situatie, erkent Niek. De Scootmobielwinkel is een eenmanszaak, hij doet zowel verkoop als technisch onderhoud en reparaties.

Spaargeld

De keuze voor deze branche is niet zo gek, want Van Herwerden heeft voorheen als verkoper gewerkt bij Mango Mobility aan de Emmalaan in Haren. Daar leerde hij de kneepjes van het vak, maar wat belangrijker is: hij ontdekte zijn passie voor het product en de doelgroep. Niek: “Ik vind het leuk om mensen te helpen met de mobiliteit, die zo belangrijk is in hun leven. Vooral ouderen en mensen met een lichamelijke beperking.” Na de brand bij Mango in juni 2019 verhuisde Niek met het bedrijf mee naar Assen, maar die vestiging is nu gesloten. “Toen zag ik opeens kansen in Haren en omgeving, want daar vinden de mensen nog steeds het erg jammer dat ze nu niet meer in het eigen dorp terecht kunnen”, zegt Niek.

Met zijn spaargeld is de jonge ondernemer aan de slag gegaan. Hij kocht een eerste voorraad jong-gebruikte scootmobielen en verwacht binnenkort ook nieuwe te kunnen leveren. Eén van de merken is Kymco, waar hij vierkant achter staat. “Het is zeker niet het goedkoopste merk, maar wel één van de beste”, zegt Van Herwerden. Volgens hem kenmerkt een goede scootmobiel zich door een ruime actieradius, ergonomisch zitcomfort en handige accessoires. Maar het belangrijkst is toch wel de stabiliteit. Bij bochtjes en stoepjes mag je niet omvallen. Ook de rijvaardigheid is een punt van aandacht. Niek: “Ik geef na de aankoop rijvaardigheidslessen op het industrieterrein Felland. Dat is service van de zaak.”

Veilig

Scootmobielen mogen formeel 45 km/u, maar dat is volgens Niek puur theoretisch. “Die snelheid is zeer onveilig”, zegt hij. “Onze scootmobielen worden begrensd op 19 á 20 km/u. Dat is echt snel genoeg.” Scootmobielen mogen rijden op fietspaden, voetpaden en op de rijweg. Van de berijder wordt verwacht, dat die de juiste keuzes maakt.

Meer info over Niek’s initiatief: www.scootmobielwinkelharen.nl