Kamerlid volgt vertrekkende Groningse wethouder op

Nieuws:

Door: Redactie

De fractie van GroenLinks Groningen draagt Isabelle Diks voor als nieuwe wethouder in

de gemeente Groningen.

Fractievoorzitter Mirjam Wijnja: “De fractie is erg blij dat

Isabelle zich bereid heeft getoond om deze functie op zich te nemen. Ze heeft brede

bestuurlijke ervaring en een groot netwerk in Noord-Nederland, welke ze nu zal inzetten

voor Groningen. Zij is uitstekend in staat om de idealen van GroenLinks om te zetten in

praktische politiek. We zien er naar uit om met haar samen te werken.”

Isabelle Diks volgt Mattias Gijsbertsen op als wethouder. Gijsbertsen verlaat de

gemeentepolitiek na veertien jaar voor een baan als landelijk programmadirecteur

‘Geweld hoort nergens thuis’ in Den Haag. Wijnja: “Mattias heeft zich jarenlang ingezet

voor Groningen en daar zijn wij hem enorm dankbaar voor. We wensen hem heel veel

plezier en succes toe in zijn nieuwe functie.”

Tweede Kamer

Diks is momenteel lid van de Tweede Kamer. Ze was daarvoor ruim acht jaar wethouder

in Leeuwarden. Ze verlaat de Kamerfractie met pijn in het hart, maar ziet grote kansen

in het loco-burgemeesterschap en wethouderschap in de zesde stad van Nederland.

“De uitdagingen waar Groningen zich in het sociaal domein, de zorg, jeugdzorg en

momenteel de volksgezondheid in tijden van corona voor geplaatst ziet, zijn van een

ongekende omvang. Graag draag ik daar bestuurlijk mijn steentje aan bij.”, aldus Diks.