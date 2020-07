Kan Action wel bouwen in Eelde?

Nieuws:

Redactie

Hoewel Action (hoofdkantoor) niet wil bevestigen, dat Action uit Haren zou vertrekken, gaan er verhalen dat dit wel zo is. Die zijn de wereld in geholpen door berichtgeving in de Eelder Dorpsklanken. Die meldde onlangs dat Action haar oog had laten vallen op de locatie van voorheen Garage Koops of Doedens.

Ondernemers in Eelde zagen de eventuele komst van Action wel zitten. Anderhalf jaar geleden presenteerden zij al een plan aan de gemeente Tynaarlo om op de genoemde locatie winkelruimte te bouwen. Daarbij was weliswaar ook ruimte voor wonen ingetekend, maar de plannenmakers wilden nadrukkelijk het accent op winkels leggen, omdat daarmee Eelde een aantrekkelijk en compact winkelcentrum zou krijgen. De gemeente denkt er klaarblijkelijk wat anders over. Die lijkt de landelijke trend te volgen dat detailhandel wat moet krimpen als gevolg van macro-economische ontwikkelingen (zoals online verkopen). Dagblad van het Noorden berichtte gisteren dat de locatie is aangekocht door BPD Projectontwikkeling in Amersfoort met de bedoeling daar woningen te realiseren. Geen winkelruimte dus, en geen Action.

Dit alles staat haaks op het verhaal dat Action mogelijk zou verhuizen van Haren naar Eelde. Feit is wel dat het huurcontract van Action na tien jaar afloopt. De Harense consument, maar ook winkeliers rond de huidige locatie van Action in Haren zien deze trekpleister niet graag verdwijnen. Voor de duidelijkheid moet hier worden vermeld, dat Action een mogelijke sluiting wil bevestigen noch ontkennen. Bij BPD Projectontwikkeling is wegens vakantie niemand in de gelegenheid te reageren op de vraag of Action wordt meegenomen in de ontwikkeling in Eelde.