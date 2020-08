Kansen op ‘vrij parkeren’ in Haren nemen af

Door: Redactie

De gemeente Groningen laat in een reactie aan Haren de Krant indirect weten niets te voelen voor het invoeren van (deels) gratis parkeren in Haren. Die conclusie lijkt gerechtvaardigd als je tussen de regels door leest. Ook al loopt de woordvoerder niet op de beslissing vooruit. De gemeente reageerde desgevraagd in het kader van een artikel, dat deze week in Haren de Krant staat.

In het artikel wordt het jubileum gevierd van ’20 jaar verlangen naar gratis parkeren’. In 2000 werd betaald parkeren ingevoerd in het centrum van Haren en sindsdien vragen winkeliers om herziening van dat beleid. Zij menen dat betaald parkeren ongastvrij is en dat hun omzet eronder lijdt. De gemeente heeft altijd volgehouden dat het beleid was gericht op ‘reguleren van schaarse parkeerruimte’. Pas in 2015 was er een wethouder (Theo Berends) die klip en klaar toegaf dat de gemeente de inkomsten niet meer kon missen. Het gaat om een batig saldo van jaarlijks rond 255.000 euro.

In het artikel staat een historisch overzicht van de parkeer-perikelen in het dorp Haren. Sinds de fusie in 2019 was de hoop gevestigd op de gemeente Groningen, maar het is de vraag of deze gemeente de automobilist wil faciliteren ten faveure van de lokale economie. In de officiële reactie van de gemeente worden veel woorden gebruikt, maar tussen de regels lijkt men aan te sturen op het voortzetten van het beleid van betaald parkeren. Ondernemend Haren is in gesprek met de gemeente en voorzitter Henk Broekema is niet negatief gestemd over het verloop van deze gesprekken.

Hieronder de reactie van de gemeente op het parkeervraagstuk: “We zijn in constructief gesprek met Ondernemend Haren over dit onderwerp. Gezamenlijk belang is een aantrekkelijk winkelgebied in Haren. Hoe kunnen we de openbare ruimte zo inrichten en gebruiken dat mensen daar graag willen verblijven en winkelen? De bereikbaarheid van een winkelgebied is daarbij een belangrijk onderdeel. Een passend parkeerbeleid hoort daarbij. Belangrijk is het winkelaanbod: kwaliteit, variëteit en aantal verkooppunten. Maar bezoekers vinden ook de leefbaarheid zoals groen, verblijfskwaliteit en -ruimte en openbare zitplekken belangrijk. Betaald parkeren is een belangrijk sturingsinstrument om winkelgebieden aantrekkelijk en bereikbaar te houden: een winkelgebied waarin de openbare ruimte wordt opgesoupeerd door geparkeerde auto’s biedt immers weinig verblijfskwaliteit. Daarom hebben we in de gesprekken juist aandacht voor andere vormen van mobiliteit zoals fietsen en lopen. Door betaald parkeren zorgen we er ook voor dat die parkeerplekken die er zijn, gebruikt kunnen worden door winkelend publiek. Zo voorkomen we bijvoorbeeld dat de plekken gebruikt worden door forenzen. Wanneer dat nodig is, kunnen we meer ruimte vrijspelen voor winkelend publiek door kritisch te kijken naar de vergunningen die we uitgeven. Zo houden we Haren bereikbaar en aantrekkelijk. Omdat de gemeente en Ondernemend Haren dat uitgangspunt delen, hebben we alle vertrouwen in de uitkomst.”