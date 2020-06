Kerkdiensten Gorechtkerk en Dorpskerk ‘starten weer op’

Nieuws:

Door: Redactie

Met ingang van 1 juli mogen kerken, rekening houdend met de coronarichtlijnen, weer diensten organiseren. Daarom openen vanaf zondag 5 juli de Dorpskerk en de Gorechtkerk weer hun deuren.

De twee gemeenten organiseren in de zomervakantie altijd gezamenlijke diensten. Om zoveel mogelijk mensen de kans te bieden naar de kerk te gaan, houden zij de diensten dit jaar vanaf 5 juli elke zondag in beide kerkgebouwen: in de ene kerk om 9.30 uur, in de andere kerk om 11.00 uur.

De start is op 5 juli om 9.30 uur in de Gorechtkerk. Ds. Michiel Pronk gaat dan voor. Om 11.00 uur houdt hij dezelfde dienst in de Dorpskerk. De tijdstippen wisselen per zondag. Dat betekent dus dat op zondag 12 juli de dienst om 9.30 uur begint in de Dorpskerk en om 11.00 uur in de Gorechtkerk, en zo verder.

Bij de diensten gelden de voorschriften van het RIVM. Dat betekent dat iedereen van harte welkom is om de diensten te bezoeken, maar alleen als men zich van tevoren heeft opgegeven. Dat kan voor de Gorechtkerk via www.klaaromdoortegaan.nl en voor de Dorpskerk via aanmelden@dorpskerkharen.nl.

Nadat u zich heeft opgegeven, krijgt u bericht of er plaats is in de kerk op de zondag dat u wilt komen. Uiteraard komt u niet als u verkouden bent, koorts heeft of moet hoesten. Ook moeten kerkgangers in en rond de kerk anderhalve meter afstand van elkaar houden en mag er niet samen gezongen worden.

Ondanks deze beperkingen kijken de beide kerkelijke gemeenten ernaar uit om weer bij elkaar te mogen komen.

Meer informatie over de diensten en het rooster vindt u op de websites van de kerken:

Dorpskerk: https://www.dorpskerkharen.nl/

Gorechtkerk: http://www.gorechtkerk.nl/