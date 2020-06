Nieuws:

Het kan u niet zijn ontgaan: onze krant bestaat 25 jaar en deze week zijn we op gepaste wijze in feeststemming. OOG TV heeft op 24 juni een reportage over Haren de Krant opgenomen en uitgezonden. Deze is ook nog te zien op de website van OOG TV.

Wilt u de reportage (3,50 min) zien?Kijk dan hier: https://www.oogtv.nl/2020/06/haren-de-krant-bestaat-25-jaar/