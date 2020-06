Kleine vliegtuigbom Tweede Wereldoorlog tot ontploffing gebracht: “Drie, twee, één!” (bekijk het filmpje)

Door: Redactie

De Explosieven Opruimings Dienst (EOD) uit Soesterberg heeft in Haren het projectiel onderzocht, dat is gevonden in het water van Friescheveen langs de Meerweg.

Magneetvissers hadden de kleine bom (ongeveer 40 centimeter) opgevist en de hulpdiensten gewaarschuwd. De EOD heeft de bom meegenomen naar Driebond (bij Groningen) en deze daar gecontroleerd tot ontploffing gebracht. Zie filmpje onder.

De herkomst van de bom laat zich raden na raadpleging van Dirk Munk, die oorlogs-crashes in Haren heeft onderzocht. Hij vermoedt dat het gaat om een kleine brisantgranaat, die in juli 1942 door een Britse vlieger was afgeworpen, waarschijnlijk om zich van ballast te ontdoen. Dat gebeurde wel vaker als toestellen op weg naar Duitse steden in moeilijkheden kwamen. Zo’n situatie heeft zich boven Friescheveen voorgedaan, weet Munk.

Met de knal in 2020, die eigenlijk was bedoeld voor een Duits doelwit in 1942, is de zaak voor de hulpdiensten afgewikkeld.

Op de foto de EOD aan het werk. Foto en filmpje: Patrick Wind 112Groningen/Haren de Krant