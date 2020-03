Klok in Dorpskerk Haren gaat extra luiden om op te roepen tot bezinning en gebed

Door: Redactie

Op initiatief van de Nederlandse Raad van Kerken worden op de komende drie woensdagen

(18, 25 maart en 1 april) de kerkklokken geluid als teken van hoop en troost in deze door het

Corona-virus bepaalde tijd. Dat betekent dat vandaag al de klokken in de vroege avond zullen luiden.

Ook de klok van de Dorpskerk in Haren zal op die woensdagen worden

geluid van 19.00-19.05 uur. Dominee Rudolf Oosterdijk: “Veel mensen kunnen of durven hun huis niet uit. Veel anderen

proberen de eenzaamheid van hun kennissen en vrienden te verlichten door berichtjes te

sturen of telefoontjes te plegen. De klok wil iedereen met elkaar verbinden en zeggen: denk

aan elkaar, bidt voor elkaar, bidt voor onze samenleving in deze crisis. Het zou fijn zijn als u,

wanneer u de klok hoort, mee wilt bidden of bij dit bijzondere moment

even wilt stilstaan.”