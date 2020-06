Koe gered uit benarde situatie

Door: Redactie

De brandweer is woensdagmiddag rond 17.00 uur uitgerukt naar de Zuiderhooidijk in Onnen. Daar verkeerde een koe in nood.

Het dier was op een onfortuinlijke wijze komen vast te zitten in een hek. Dat werd gezien door wandelaars, die de hulpdiensten inschakelden. Met speciaal gereedschap kon de brandweer het dier bevrijden. Nadat het op verwondingen was gecontroleerd, kreeg de koe haar vrijheid terug en werd met haar soortgenoten herenigd.

Foto: J. Lameris 112Groningen/Haren de Krant