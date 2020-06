Door: Redactie

Aan de Zuiderhooiweg in Onnen is donderdagmiddag een koe in een sloot terechtgekomen. Het dier kon er zelf niet meer uitkomen.

De brandweer heeft de koe er met touwen en mankracht weer uit kunnen halen.

Twee weken geleden ging het op dezelfde plek ook mis met een koe. Die was bekneld geraakt in een hek.

Foto: J. Lameris 112Groningen / Haren de Krant