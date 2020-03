Krasse knarren hebben veel ‘Energy’

Nieuws:

Door: Redactie

De wens om vitaal oud te worden en kilo’s kwijt te raken. Dit streven bracht deze heren op leeftijd (gemiddeld 70) samen en op volkomen natuurlijke wijze ontstond er vriendschap en verbroedering. Dit alles gebeurde onder de ogen van sportinstructeur Ada Westerbrink van Sportschool Energy in Haren.



Haar band met de sportende mannen ontstijgt de wekelijkse training, want ze voelt zich inmiddels onderdeel van de vriendenclub en gaat zelfs mee met uitstapjes (Ameland, Papenburg, Bremen). Ze wordt door de Harense heren op handen gedragen, want onder haar leiding kunnen zij gestructureerd en verantwoord sporten, als wapen tegen overtollige kilo’s. Bovendien zien zij hun conditie verbeteren. De sociale controle tijdens het afvallen speelt een motiverende rol. Ondanks de pret worden de mannen namelijk meedogenloos gewogen. Gewoon waar iedereen bij is en soms klinkt er dan gemopper of juist applaus. Ze letten op hun eten en Ada geeft voedingsadviezen. In alle eenvoud is deze manier van afvallen uniek te noemen en misschien ook niet te kopiëren. De klik was er gewoon, zeggen ze. Onderdeel van het succes is ook de pluriformiteit qua achtergrond. Ex-medewerkers van de universiteit, marine, een ondernemer en een assuradeur, het is maar een greep uit de beroepen van deze ‘krasse knarren’ (zoals zij zichzelf noemen). Ze missen bijna geen les en toch mogen ze best ‘afvallers’ genoemd worden. Dat is eigenlijk een eretitel!

Eigen foto van de knarren: Jaap Buitink, Abel Drent, André Gerrits, Hans van Ham

Kor Mollema, Eddy Poppema, Piet Teune, Henk Venema en natuurlijk Ada Westerbrink