Kritische Harenaars missen ‘Haren’ in het Groenplan van wethouder Chakor

Door: Redactie

Kritische Harenaars over gemeentelijk groenplan:“Groningen is Haren vergeten”

De roergangers van de Stichting Landelijk Gebied Haren (SLGH) hebben het concept Groenplan van de Gemeente Groningen bestudeerd en voor hun gevoel mist er een hoofdstuk: Haren. “Als we dit laten gebeuren zitten we straks met groen beleid, waarin Haren zal worden geconfronteerd met ongewenste ontwikkelingen”, zegt David van der Kellen van de stichting. “Als de huidige versie wordt vertaald naar het nieuwe bestemmingsplan, is het te laat om er nog iets aan te doen.”

Linkerhand…

Zouden de groene ambtenaren van Groningen nu werkelijk niet weten dat Haren er nu ook bij hoort? Dat lijkt wat overdreven, maar toch vindt Van der Kellen het opmerkelijk dat Haren in het voorgestelde Groenplan nauwelijks wordt genoemd. “En op de kaarten is het hele Noordlaarderbos niet ingetekend, dat zegt toch wel genoeg”. Jan Wittenberg van SLGH wil niet uitgaan van kwade opzet en zegt: “Het zou te verklaren zijn met het gewenningsproces na de fusie. Het probleem: de linkerhand weet niet wat de rechterhand doet. De gemeentelijke organisatie is onoverzichtelijk en ontoegankelijk. De aanwezige kennis over Haren is niet benut.”

Blinde vlekken

De stichting is vol lof over de groene ontwikkelingen in onze regio, zoals die plaatsvinden in het kader van landelijk en provinciaal beleid (Natuur Netwerk Nederland en Natura 2000). Ze prijzen houtwallen, ecologische verbindingen en de terugkeer van de zeearend zien ze als het bewijs dat we op de goede weg zijn. De groene ambitie van het Groninger College waardeert men ook (slogan is: Groen maakt gelukkig). Maar met dit Groenplan geeft men volgens Van der Kellen blijk van ‘een haastige poging om in de stad politiek te scoren’. Wittenberg: “Haren is een blinde vlek in het Groenplan, maar Haren hoort er toch ook bij?”

Oprukkende recreatie

Welke negatieve gevolgen zou het hebben als het Harense grondgebied in de nieuwe bestemmingsplannen geen aandacht zou krijgen? Wittenberg: “Dan gaat het achteruit met de biodiversiteit, de flora en fauna. Er blijven geen faunapassages meer over, omdat overal wegen en barrières worden aangelegd. Denk aan geluidsschermen. Damwanden bij kanalen worden te hoog, zodat er geen dieren meer kunnen overzwemmen.” Thouraya Dil, sinds kort aangesloten bij de stichting, zegt: “En vergeet de oprukkende recreatie niet. Ik woon aan een mooie zandweg, daar zijn geen bermen meer over voor bloemen en het wordt er steeds drukker, zelfs met crossmotoren en quads.”

Expertise

David van der Kellen was in 2003 zelf projectleider bij de gemeente Haren en schreef mee aan het Landschaps Ontwikkelings Plan (LOP). Hij zegt: “In die tijd maakten we volop gebruik van de expertise onder de inwoners. Die kennen het gebied en haar historie het beste. Groningen heeft helaas geen Harenaars om advies gevraagd, dat is duidelijk te zien.” Naar verluidt hebben inmiddels 180 Harenaars hun visie gegeven op het bekritiseerde Groenplan. De stichting roept de gemeente op eerst een omgevingsvisie voor Haren te schrijven en pas dan een adequaat Groenplan te ontwikkelen, samen met inwoners. De stichting is te bereiken via: landelijkgebiedharen@kpnmail.nl.

Integrale reactie wethouder Glimina Chakor

“Het Groenplan van de nieuwe gemeente Groningen is erop gericht om de gemeente te vergroenen. De ambitie is dat we meer groen maken, dat het groen beter wordt en dat groen bereikbaar is. We richten ons op de hele gemeente, dus ook op het grondgebied van de voormalige gemeenten Haren en Ten Boer. Daarbij hebben we natuurlijk goed gekeken naar het beleid en bescherming van bijvoorbeeld het landelijk gebied van Haren. We hebben oog voor het unieke karakter van het Harense landelijk gebied. Het groenplan zorgt niet ineens voor een compleet andere koers dan die door de voormalige gemeente Haren is uitgezet. Zoals in het groenplan is aangeven is het Landschapsontwikkelingsplan onderlegger voor het groenplan. En de beheersverordening van het buitengebied Haren regelt nu al de planologische bescherming van het landschap. Het groenplan verandert hier niets aan.

Het groenplan is een koersdocument. Dat betekent dat zaken grotendeels op hoofdlijnen worden beschreven. Naast het groenplan maken we veel meer plannen die uiteindelijk moeten zorgen voor meer, beter en bereikbaar groen. Ook maken we plannen die gedetailleerder in gaan op zaken, onder andere ook op de zaken die in Haren belangrijk zijn. Zo werken we aan een cultuurhistorische waardenkaart. Deze waarden dragen bij aan het karakteristieke landschap. De Stichting Landelijk Gebied Haren hebben we gevraagd om zitting te nemen in de klankbordgroep en hebben hier positief op gereageerd.

Aan onze oproep om reacties en ideeën in te dienen op het groenplan is veel gehoor gegeven. Wij zijn ook verheugd dat de stichting een uitgebreide reactie heeft gegeven en ideeën voor de vergroening heeft ingediend. Die betrokkenheid waarderen wij. We werken nu hard om alle reacties te verwerken en te kijken hoe we daarmee, onder andere met de input van de stichting, het groenplan beter kunnen maken. We denken half juni een definitief groenplan te hebben. Ondertussen werkt de gemeente al met tal van partijen samen om het groen, de biodiversiteit en het landschap te verbeteren. Zo hebben we contact met verschillende natuur- en landschapsorganisaties, ondersteunen we lokale initiatieven en voeren we in samenwerking met andere partijen projecten uit. We herstellen houtwallen en hagen, stimuleren we de aanleg van natuurerven bij Noordlaren en stellen we samen met bewoners een beheerplan voor het Scharlakenbos op. Binnenkort starten we ook met een project om pingo ruïnes te inventariseren en hier beheer- en herstelplannen voor op te stellen. Via de ideeën en reacties die zijn binnengekomen op het groenplan zullen er ongetwijfeld meer projecten worden opgestart.”