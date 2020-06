Kruispunt Vondellaan/Slauerhofflaan afgesloten op 2 en 3 juli

Nieuws:

Het kruispunt Vondellaan/Slauerhofflaan wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer op 2 en 3 juli van 07.00 tot 17.00 uur. De tijd daartussen is de weg open voor doorgaand verkeer. Op de tijden wanneer er aan de weg gewerkt wordt, is het voetpad wel toegankelijk. Fietsers moeten even afstappen en kunnen na de kruising weer verder fietsen. Het verkeer wordt via een andere route omgeleid.

Het kruispunt wordt geasfalteerd omdat bewoners last hadden van trillingen door voorbijkomend verkeer. Het probleem zit waarschijnlijk in de putten in het wegdek en in de materiaalovergangen van asfalt naar bestrating. Als er auto’s voorbij rijden geeft dat trillingen.

Meer informatie

Verwacht u problemen door deze werkzaamheden? Of hebt u vragen over de werkzaamheden, neem dan contact op Ronald Rosman van de gemeente Groningen via t. 14 050. Tijdens de werkzaamheden kunt u contact opnemen met Jan Jaap Gorter van Sjouke Dijkstra Wegenbouw via t. 06 129 642 88.