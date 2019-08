Leerlingen groep 8 van Peter Petersenschool nemen waardig afscheid

Door: Redactie

Groep 8 van Peter Petersenschool in Haren heeft woensdag 10 juli de basisschooltijd afgesloten op een wel heel bijzondere manier.

Een musical instuderen als afscheid na acht jaren basisschool is heel gebruikelijk. De 27 achtste-groepers van de Peter Petersenschool wilden daarnaast iets speciaals doen. Met de keuze voor hun eindmusical “Voor Kids gaat de Zon op” startten zij een paar maanden geleden een project om, zoals echte jenaplanners graag willen, iets voor een ander te doen. “Samen een Wereld” en “Zorgen voor elkaar”, dat was hun devies. Zij sloegen de handen ineen en wisten door de verkoop van zelfgemaakte kunstkaarten, speelprojecten voor de jongere kinderen en de verkoop van hapjes en drankjes tijdens de feestelijke uitvoering van de musical maar liefst 2000 euro bij elkaar te krijgen voor Warchild..



Donderdag 11 juli mocht Gretel namens Warchild een cheque met het enorme bedrag in ontvangst nemen, waarna de kinderen hun welverdiende schooldiploma in ontvangst konden nemen. Gebukt of op de knieën, door een erehaag van de 250 kinderen uit de lagere groepen, namen ze afscheid van de PPS.