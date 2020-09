Lezing over Beethoven op 15 september

Nieuws:

Door: Redactie

‘Ludwig van Beethoven, zijn leven, zijn muziek’.In het 2020 is het 250 jaar geleden dat Ludwig van Beethoven werd geboren. Dit zou over de hele wereld grootscheeps herdacht worden, maar door de corona-crisis zijn vele evenementen geannuleerd. Dat geldt niet voor de inleiding van muziekkenner Dirk Herman de Jong uit Noordlaren.

Op dinsdagavond 15 september zal in de Ontmoetingskerk aan de Sterremuurweg in Haren de hoofdlijnen van Beethovens biografie uiteenzetten en licht werpen op veel van zijn composities, mede met behulp van ten gehore te brengen uitvoerige muziekvoorbeelden. Beethoven is een van de giganten in de gehele Westerse kunstgeschiedenis. Hij geldt als een grote vernieuwer van de muziek en het muziekleven van zijn tijd, die ook van invloed is op latere generaties.

Toen Dirk Herman de Jong (1945) een jaar of 12 was, begon zijn vader een collectie van klassieke muziek op langspeelplaten op te bouwen. In gezinsverband werd hier intensief naar geluisterd en toen ging een wereld voor hem open. Daar werd de kiem gelegd voor een levenslange passie. In de loop van de decennia bouwde hij een zeer grote kennis op dit gebied op. Dat merkte hij zelf pas goed toen hij begon met het thuis organiseren van muziekavonden voor familie en vrienden en hij tot zijn eigen verbazing alle daar opkomende vragen moeiteloos kon beantwoorden. Inmiddels heeft hij een groot aantal cursussen ‘Luisteren naar klassieke muziek’ gegeven op verschillende locaties in en buiten Nederland. Op zijn muziekwebsite (http://magismusicus.nl) kan men een indruk krijgen van de aard en opbouw van deze cursus.

Het lezing in de Ontmoetingskerk is een initiatief van het Nutsdepartement Groningen-Haren in samenwerking met de Commissie Letteren (CRH), Boomker Boeken en de Forumbibliotheek Haren.

Dinsdag 15 september 2020, aanvang 20.00 uur

Dirk Herman de Jong over: ‘Ludwig van Beethoven, zijn leven, zijn muziek’

Entree € 7,00, leden Nut gratis op vertoon lidmaatschapskaart

Ontmoetingskerk, Sterremuurweg 4 te Haren

Aanmelden tot 12 september 2020 kan alleen maar via bijgaande link: https://www.supersaas.nl/schedule/geboekt/GEBOEKTINHAREN

Meer informatie op: www.deagendavanharen.nl

In verband met de coronamaatregelen is een speciaal protocol van kracht dat na te lezen is op www.deagendavanharen.nl.