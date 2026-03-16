Literair festival in Rieshoek Noordlaren 21 maart
Op zaterdagmiddag 21 maart vindt in De Rieshoek het literaire festival plaats waarmee het project Buur & Boek Noordlaren feestelijk
wordt afgesloten. Vanaf 13.45 uur is iedereen welkom voor een middag vol verhalen, muziek en ontmoeting. De toegang is gratis.
Programma
Om 14.00 uur wordt schrijver Marion Bruinenberg geïnterviewd door Willem Goedhart,
docent Nederlands aan het Harens Lyceum. Zij spreken over haar roman Ontaard, een
verhaal over een landverhuizer dat zich deels in Drenthe en deels in Canada afspeelt.
Om 15.00 uur verplaatst het festival zich naar buiten voor de Buur & Boek wandeling
langs literaire locaties in Noordlaren. Onderweg kun je luisteren naar fragmenten uit
Ommemare, een project van Sterrelingen waarin Zuidlaardermeerbewoners vertellen
over hun bijzondere relatie met het meer.
Ter afsluiting verzorgt de Groningse T A M A R vanaf 16.30 uur een optreden met
poëtische popliedjes die grenzen aan kleinkunst.
Inloop is vanaf 13:45 uur. Koffie en thee zijn gratis beschikbaar.
Iedereen welkom
Het festival is toegankelijk voor iedereen, of je nu hebt deelgenomen aan Buur & Boek of
niet. Als je nieuwsgierig bent naar wat er in het dorp is ontstaan, ben je van harte
welkom!
Praktische informatie
Datum: zaterdag 21 maart
Tijd: 14:00 – 16:30 uur (inloop vanaf 13:45 uur)
Locatie: De Rieshoek, Noordlaren
Toegang: gratis
Over Buur & Boek
Sinds oktober kwamen buurtgenoten in Noordlaren om de week samen om over
literatuur te praten, verhalen te delen en elkaar beter te leren kennen. Het festival is de
feestelijke afsluiting van deze eerste editie van Buur & Boek, een project van
NOORDWOORD dat ook plaatsvindt in Beijum, Korrewegwijk, Finsterwolde en Feerwerd.
Buur & Boek is een project van NOORDWOORD waarbij buurtgenoten samenkomen
rond literatuur. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door Letterenfonds, Arts in
Health, VSB Fonds, Fonds voor Cultuurparticipatie, Gemeente Groningen en Provincie
Groningen.
Voor meer informatie bezoek je noordwoord.nl/buur-boek, of neem contact op met
Merel Wildschut via m.wildschut@noordwoord.nl.
