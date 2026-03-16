Literair festival in Rieshoek Noordlaren 21 maart

Door: Redactie

Op zaterdagmiddag 21 maart vindt in De Rieshoek het literaire festival plaats waarmee het project Buur & Boek Noordlaren feestelijk

wordt afgesloten. Vanaf 13.45 uur is iedereen welkom voor een middag vol verhalen, muziek en ontmoeting. De toegang is gratis.

Programma

Om 14.00 uur wordt schrijver Marion Bruinenberg geïnterviewd door Willem Goedhart,

docent Nederlands aan het Harens Lyceum. Zij spreken over haar roman Ontaard, een

verhaal over een landverhuizer dat zich deels in Drenthe en deels in Canada afspeelt.

Om 15.00 uur verplaatst het festival zich naar buiten voor de Buur & Boek wandeling

langs literaire locaties in Noordlaren. Onderweg kun je luisteren naar fragmenten uit

Ommemare, een project van Sterrelingen waarin Zuidlaardermeerbewoners vertellen

over hun bijzondere relatie met het meer.

Ter afsluiting verzorgt de Groningse T A M A R vanaf 16.30 uur een optreden met

poëtische popliedjes die grenzen aan kleinkunst.

Inloop is vanaf 13:45 uur. Koffie en thee zijn gratis beschikbaar.

Iedereen welkom

Het festival is toegankelijk voor iedereen, of je nu hebt deelgenomen aan Buur & Boek of

niet. Als je nieuwsgierig bent naar wat er in het dorp is ontstaan, ben je van harte

welkom!

Praktische informatie

Datum: zaterdag 21 maart

Tijd: 14:00 – 16:30 uur (inloop vanaf 13:45 uur)

Locatie: De Rieshoek, Noordlaren

Toegang: gratis

Over Buur & Boek

Sinds oktober kwamen buurtgenoten in Noordlaren om de week samen om over

literatuur te praten, verhalen te delen en elkaar beter te leren kennen. Het festival is de

feestelijke afsluiting van deze eerste editie van Buur & Boek, een project van

NOORDWOORD dat ook plaatsvindt in Beijum, Korrewegwijk, Finsterwolde en Feerwerd.

rond literatuur. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door Letterenfonds, Arts in

Health, VSB Fonds, Fonds voor Cultuurparticipatie, Gemeente Groningen en Provincie

Groningen.

Voor meer informatie bezoek je noordwoord.nl/buur-boek, of neem contact op met

Merel Wildschut via m.wildschut@noordwoord.nl.