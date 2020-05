“Lockdown levert verpleeghuizen ook pluspunten op”

Door: Redactie

Voor de opname van een item voor de televisie werd haar onlangs gevraagd om nog even extra te benadrukken, dat zij het zo zwaar heeft door de Corona-crisis. Inge Rinzema, verpleegkundig specialist bij ZINN (o.a. in De Dilgt te Haren), weigerde die uitspraak te doen. “Wij hebben geen besmettingen, dus heb ik het helemaal niet ‘extra zwaar’. En we moeten het verhaal van deze crisis niet erger maken dan het al is”, geeft ze als verklaring.

Inge Rinzema (foto Natasja Nienhuis)

Inge Rinzema heeft in haar werk altijd al te maken met kwetsbare mensen, maar in deze crisis moeten zij en haar collega’s alle zeilen bijzetten om de gevreesde besmettingen te voorkomen. Eén van de maatregelen was het isoleren van verpleeghuizen en dat gebeurde dus ook bij De Dilgt. Bezoek mocht niet naar binnen en (ondersteunende) medewerkers doen hun werk waar mogelijk thuis. De media sturen hartverscheurende beelden de wereld in met ouderen achter glas, alsof zij in een gevangenis zitten. Ontroerde familie, die buiten handkusjes geeft met betraande ogen. Maar wat is het werkelijke effect op de bewoners eigenlijk? Is dat louter negatief? “Nee”, zegt Inge Rinzema. “Het gaat in behoorlijk veel gevallen juist prima met ze. We kunnen van deze crisis veel leren over de zorg.”

Verschil

“Neem mensen met dementie”, zegt Inge. “Nu er rust in de huiskamers is zien we dat het met mensen zichtbaar beter gaat. Ze krijgen minder prikkels die ze uit balans brengen. Ze slapen beter en het probleemgedrag neemt duidelijk af. Er is minder vraag naar onrustmedicatie. Nu merk je pas hoeveel drukte we met zijn allen eigenlijk veroorzaken in de leefwereld van deze ouderen. Op een dag lopen er tientallen mensen de huiskamers binnen met de beste bedoelingen: de verpleegkundig specialist, tandarts, psycholoog, welzijn en noem maar op. En er komt natuurlijk familie op bezoek. Opgeteld is het dus heel onrustig en veel mensen met dementie kunnen daar slecht tegen. Die slapen niet of worden prikkelbaar. Ze willen weg. Door de crisis zie je het verschil opeens heel duidelijk.”

Leren

Rinzema vindt dat de ouderenzorg straks moet onderzoeken welke lessen er geleerd kunnen worden. Het zal volgens haar niet gemakkelijk zijn om dit onderwerp bespreekbaar te maken. “Het wordt maatwerk, we zullen dus per bewoner moeten bekijken wat het beste is”, zegt ze. “We mogen zeker niet vergeten dat mantelzorgers ook een belang hebben. En partners willen natuurlijk op bezoek komen om de pijn van het gemis te verzachten. Maar ook met hen zouden we het onderwerp ‘rust’ bespreekbaar moeten durven maken.”

Nieuw inzicht?

Het begrip ‘regelmaat’ werd de laatste decennia uitgelegd als ‘sleur’. Die moest worden doorbroken met ‘reuring’, die op haar beurt de rust weer verstoort. Wat Inge Rinzema betreft worden de oude waarden van Florence Nightingale (rust, reinheid en regelmaat) in ere hersteld, maar dan aangepast aan deze tijd. “En daarbij moeten we niet voorbijgaan aan de schaduwzijden van deze lockdown, want geloof me: die zijn er ook”, aldus Inge Rinzema.