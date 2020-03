Door: Redactie

De politie heeft zojuist een Burgernetmelding gedaan over de vermissing van een man in Haren of omgeving.

-62 jaar oud

-1.90 m lang

-grijs haar, snor en sikje

-blauwe jas, spijkerbroek, witte schoenen

-FC Groningen sjaal

Bij aantreffen: bel de politie op 112

Dit bericht is woensdag 25 maart 17.00 uur geplaatst.